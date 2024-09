Privacidad y Seguridad

El Army de los Estados Unidos y GoArmy.com/espanol se comprometen a proteger tu privacidad. Usamos tecnología y procedimientos seguros para proteger tu información personal y tu privacidad. Esta sección destaca la información que compilamos, cómo la usamos y cómo puedes optar por excluirte de la recopilación de datos. Esto incluye información personal recopilada en formularios de solicitud y actividad en el sitio web de GoArmy.com/espanol.



Cuando nos contactes, recopilaremos tu información personal para ponernos en contacto y responder mejor a tu solicitud. La divulgación de tu información personal es estrictamente voluntaria. No tienes ninguna obligación de dar información a un representante del Army de los Estados Unidos. Toda la información recopilada se utilizará estrictamente con fines de reclutamiento. La autoridad para la recopilación de esta información es el Título 10, artículo 503 del Código de los Estados Unidos.

Podemos utilizar la información que compartas para determinar tus cualificaciones, mejorar tu experiencia en GoArmy.com/espanol y personalizar la información que te enviamos.

GoArmy.com/espanol utiliza cookies para rastrear la actividad en el sitio de forma predeterminada. Las cookies son archivos de texto colocados en tu dispositivo electrónico que almacenan información sobre tu uso del sitio. Las cookies ayudan al Army de los Estados Unidos a comprender mejor las necesidades del cliente, personalizar y adaptar la experiencia del usuario y mejorar continuamente el sitio web. Las cookies permiten analizar mejor la eficacia de las páginas de GoArmy.com/espanol y los esfuerzos de mercadotecnia del Army de los Estados Unidos. La dirección IP dinámica también puede usarse con fines de atribución de medios de comunicación, y no es recopilada ni retenida por el U.S. Army. El Army emplea el uso de cookies “multisesión”, que pueden almacenarse durante un periodo de hasta 12 meses. Estas tecnologías pueden utilizarse para recopilar información sobre tus actividades en línea, permitir la atribución de rendimiento de las actividades de marketing del Army y, cuando uses nuestros servicios en línea, personalizar aún más tu experiencia con nosotros. Las cookies no recopilan ni almacenan Información de Identificación Personal (PII), como son nombre, dirección, número telefónico o email. Las cookies no le dan acceso a tu dispositivo a los servidores del U.S. Army. Al usar el sitio web GoArmy.com/espanol, explícitamente das tu consentimiento al Army de los Estados Unidos de usar cookies para rastrear tu actividad en GoArmy.com/espanol. Los usuarios pueden optar por no aceptar el uso de estas cookies cambiando la configuración del navegador web de su computadora. La mayoría de los navegadores están configurados inicialmente para aceptar cookies. Si lo prefieres, puedes configurar tu navegador para que rechace las cookies. El sitio web USA.gov, https://www.usa.gov/es/instrucciones-desactivacion-exclusion(Se abre en una ventana nueva), ofrece instrucciones generales sobre cómo rechazar las cookies y otras tecnologías de medición y personalización web de uso común. La exclusión voluntaria de las cookies permite a los usuarios acceder a información y servicios parecidos; sin embargo, si lo haces, es posible que no puedas aprovechar todas las ventajas del sitio web. Además, puede que te tome más tiempo navegar o interactuar con el sitio web si se requiere que el usuario complete cierta información varias veces.

Puedes optar por excluirte de la publicidad dirigida visitando el sitio web de la Digital Advertising Alliance, el sitio web US Gov Opt-Out o el sitio web de la Network Advertising Initiative. Si decides no participar, seguirás recibiendo publicidad, pero no diseñada a la medida de tus intereses.

El Army de los Estados Unidos utiliza programas de software y herramientas de análisis para recopilar y analizar datos estadísticos sobre tu actividad en GoArmy.com/espanol. Estos datos son usados para mejorar la experiencia del usuario en goarmy.com/espanol, entender los patrones de tráfico web, identificar oportunidades para mejorar la calidad general del sitio, así como para propósitos de publicidad y mercadotecnia.



El Army de los Estados Unidos podría utilizar proveedores externos de servicios y sus programas de software y herramientas de análisis para recolectar y analizar datos estadísticos sobre tu actividad en GoArmy.com/espanol. El Army de los Estados Unidos podría compartir el uso de internet u otra información identificada por los proveedores externos de servicios si guardas un trabajo en GoArmy.com/espanol, pero el Army de los Estados Unidos no compartirá ninguna Información de Identificación Personal (PII), con los proveedores externos de servicios. Por ejemplo, podemos usar a terceras partes para que nos ayuden a administrar anuncios en otros sitios, o nos asistan con el almacenamiento de datos. El uso de Internet u otros datos no identificados pueden ser compartidos con terceros para permitir tareas sólo para los fines que hemos autorizado, y les requerimos que nos proporcionen al menos el mismo nivel de protección de tu información que mantiene la Política de Privacidad del Army. También podremos compartir con terceros información agregada o anónima que no le identifique directamente. Por ejemplo, podemos compartir estadísticas anónimas y agregadas sobre su uso de nuestros servicios en línea. O podemos combinar información sobre usted con otros usuarios y compartir la información de una manera que no vincule a un usuario específico. Al utilizar el sitio web GoArmy.com/espanol, aceptas explícitamente que terceros compartan tus datos. El sitio web USA.gov, https://www.usa.gov/optout-instructions, da instrucciones generales sobre cómo excluirse de las cookies y otras tecnologías de medición y personalización web de uso común.

Para propósitos de seguridad del sitio, este sistema informático gubernamental emplea programas de software para monitorear el tráfico de la red y así identificar intentos no autorizados para subir o cambiar información o cualquier cosa que pueda causar daño. Cualquier intento no autorizado para subir o cambiar información en este servicio, está estrictamente prohibido y pueden ser sancionados bajo la Computer Fraud and Abuse Act of 1986 y la National Information Infrastructure Protection Act.

El Privacy Impact Assessment (PIA) de GoArmy.com/espanol, lo encuentras haciendo clic en este enlace.



El número de identificación del System of Record Notice (SORN) de GoArmy.com/espanol, es A0601-210c TRADOC y lo encuentras al hacer clic en este enlace.