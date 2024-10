Si no lo has realizado anteriormente, harás el ASVAB en la MEPS. Tu puntuación ayudará a determinar los trabajos del Army que mejor se ajustan a tus habilidades y aptitudes mentales.

Toma el juramento

Una vez que completes todo lo anterior, participarás en la ceremonia del Oath of Enlistment. Esta ceremonia es dirigida por un Oficial comisionado, quien también firma tu contrato de enlistamiento. Si bien cada Soldado enlistado toma el Oath of Enlistment, no hay duda del significado personal que este juramento tiene para cada recluta, incluido tú.