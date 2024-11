Officer Training (BOLC)

Todos los Oficiales deberán completar algún tipo de Basic Training, aunque la manera en que se completa varía según el camino de la comisión. En el Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) y en la U.S. Military Academy at West Point (USMA), tu entrenamiento inicial estará integrado en su plan de estudios y programa. Los candidatos al OCS sin experiencia previa en el Army asistirán al Basic Training con sus compañeros Soldados enlistados antes de pasar al entrenamiento de Oficiales. Los candidatos a Oficial de Comisión Directa asistirán al Direct Commission Officer Course, donde aprenderán lo que se necesita para servir en el Army antes de continuar su entrenamiento de Oficial.