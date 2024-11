Si acudes a la Officer Candidate School después de enlistarte, habrás realizado el ASVAB como parte del proceso de enlistamiento. Pero, no hagas el ASVAB si te unes al Army por medio de una comisión directa como Oficial o a través del ROTC o de la U.S. Military Academy at West Point, donde te gradúas con un título universitario y como Oficial comisionado del Army.