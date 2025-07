Uso de Redes Sociales

No publiques ni te involucres con contenido spam

No participes en un comportamiento falso o de suplantación de identidad, en el que el uso de cuentas fraudulentas, de spam o de bots sea fundamental para la acción con la intención de acosar, engañar, confundir o embaucar a otros

o de sea fundamental para la acción con la intención de acosar, engañar, confundir o embaucar a otros Tampoco permitimos que cuentas fraudulentas de spam o bots , participen o pretendan participar en actividades de intervención extranjera o gubernamental

o , participen o pretendan participar en actividades de intervención extranjera o gubernamental No publiques comentarios gráficos, obscenos, explícitos o racistas

Tampoco permitimos comentarios que sean abusivos, que inciten al odio, a la venganza o que intenten difamar a alguien o a alguna organización

No publiques ningún tipo de petición (ej. prometer a los usuarios que ganarán dinero rápidamente, pedir a los usuarios que reclamen un premio o ganancias financieras, pedir a los usuarios que visiten tu sitio web, firmen una petición, contribuyan a una recaudación de fondos)

No publiques anuncios, concursos de premios ni obsequios. Esto incluye la promoción o respaldo de cualquier agencia financiera, comercial o no gubernamental

De igual manera, no permitimos intentos de difamar o defraudar a ninguna agencia financiera, comercial o no gubernamental

No publiques detalles sobre una investigación en curso o un procedimiento judicial o administrativo que puedan perjudicar los procesos o interferir en los derechos de una persona

No publiques imágenes o gráficos protegidos de derechos de autor o de marca registrada. Las imágenes publicadas en el muro de Facebook deben ser propiedad del usuario

No publiques comentarios, fotos o videos que sugieran o fomenten actividades ilegales

No publiques propaganda política

No publiques documentos de ningún tipo

No permitimos comentarios que promuevan información falsa o equivocada sobre el Army con la intención deliberada de engañar o confundir

No permitimos comentarios que menosprecien o cuestionen la identidad, las cualificaciones laborales y los rangos de los Soldados



Toda la información publicada en las redes sociales no será confidencial. En esta página nunca debe publicarse ni comentarse información FOUO (sólo para uso oficial), confidencial, previa a la toma de decisiones, reservada o sensible desde el punto de vista comercial. No publiques listas de personal, registros, organigramas o directorios. Esto constituye una transgresión a la privacidad.