Aunque no podemos predecir si serás reubicado durante tu carrera en el Army, esa posibilidad está siempre presente. La reubicación se puede dar en cualquier momento debido a tu unidad del Army o a tus habilidades.

El despliegue ocurre cuando los Soldados son enviados a una localización específica para realizar una misión a donde no pueden traer a sus familias. Dependiendo de la misión, su duración podría ser de un tiempo promedio de nueve meses en una región de combate, o durar más o menos en una de no combate.