El servicio activo es el componente más grande dentro del Army. Ayudarás al Army a llevar a cabo operaciones militares diarias con un conjunto de habilidades especializadas en un campo específico.
La vida diaria es un equilibrio entre el compromiso y las metas personales, donde perseguirás tus sueños mientras haces una diferencia para los Estados Unidos en el camino.
Desarrollarás habilidades para tu trabajo en el Army o de tu Military Occupation Specialty (MOS) mientras también compartes con tus seres queridos o realizas otras actividades personales.
Entender las diferentes maneras de unirte al servicio activo te ayudará a elegir la mejor opción para tu futuro.
Soldado enlistado: Realiza tareas específicas y hace misiones esenciales
Oficial comisionado: Lidera equipos, entrenándolos y guiándolos hacia el éxito
Tenemos más de 200 trabajos en servicio activo en campos como mecánica, ingeniería, ciencia, medicina, aviación, defensa aérea y más. Puedes elegir un camino que ya conoces o elegir otro que te llevará a aprender algo nuevo.
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Cada
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Reto.
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En el Servicio Activo, tendrás flexibilidad de elegir en qué estación estarás, pero las responsabilidades de tu trabajo específico del Army probablemente requerirán que vivas en una base o cerca de ella.
Los Soldados en servicio activo pueden explorar nuevos territorios de costa a costa o en el extranjero, con la posibilidad de servir en una base de los EE.UU. o en otra parte del mundo.
.Los Soldados en servicio activo se mantienen listos con entrenamiento práctico y preparación para situaciones de emergencia o tiempos de crisis. Avanzarás en tu trayectoria perfeccionando tus habilidades y obteniendo experiencia en la vida real.
Al unirme al Army, no sólo puedo hacer este trabajo que es realmente importante, sino que también soy parte de esta comunidad que se siente como una familia. Siento que he encontrado mi propósito– Capt. Margeaux Auslander, Servicio Activo
Haz el quiz de preparación del Soldado para saber cómo puedes ser parte del mejor equipo del mundo.
Como Soldado en servicio activo, puedes recibir excelentes beneficios, incluyendo un salario competitivo, bonos e incentivos, además de atención médica de primera, fondo de retiro y beneficios educativos. Los Soldados califican para una variedad de oportunidades como es el GI Bill, que les ayuda a pagar por su educación, entrenamiento especializado y otras certificaciones.
Como Soldado en servicio activo, prestarás servicio en el Army a tiempo completo durante tu compromiso de servicio. La duración del servicio activo usualmente es de dos a seis años, pero la duración de tu servicio puede variar dependiendo de una serie de factores, como tu área de especialización en el Army o tu decisión de volverte a enlistar. Si decides volver a enlistarte, tendrás la oportunidad de ser ascendido, ganar bonos de retención, realizar tareas especializadas y más.
Antes de convertirte en Soldado, primero deberás completar algún tipo entrenamiento inicial; el Basic Combat Training para los Soldados enlistados y el Basic Officer Leadership Course (BOLC) para los Oficiales del Army, así como otros entrenamientos que sean requeridos en tu trabajo. Durante el curso de tu entrenamiento, aprenderás las habilidades, conocimiento y disciplina necesarios para convertirte en un Soldado. Los Soldados y los Oficiales en servicio activo también entrenan continuamente para mantener sus habilidades al día y estén listos para lo que venga.
Aunque no podemos predecir si serás reubicado durante tu carrera en el Army, esa posibilidad está siempre presente. La reubicación se puede dar en cualquier momento debido a tu unidad del Army o a tus habilidades.
El despliegue ocurre cuando los Soldados son enviados a una localización específica para realizar una misión a donde no pueden traer a sus familias. Dependiendo de la misión, su duración podría ser de un tiempo promedio de nueve meses en una región de combate, o durar más o menos en una de no combate.
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