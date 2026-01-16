Servicio Activo

Encuentra tu carrera de tiempo completo.

El servicio activo es el componente más grande dentro del Army. Ayudarás al Army a llevar a cabo operaciones militares diarias con un conjunto de habilidades especializadas en un campo específico.

Una Soldado en uniforme sentada a bordo de un tanque mirando por encima de su hombro

La vida de un Soldado en Servicio Activo.

Encuentra tu equilibrio.

La vida diaria es un equilibrio entre el compromiso y las metas personales, donde perseguirás tus sueños mientras haces una diferencia para los Estados Unidos en el camino.

Perfecciona tus habilidades.

Desarrollarás habilidades para tu trabajo en el Army o de tu Military Occupation Specialty (MOS) mientras también compartes con tus seres queridos o realizas otras actividades personales.

DOS CAMINOS EN EL SERVICIO ACTIVO.

Entender las diferentes maneras de unirte al servicio activo te ayudará a elegir la mejor opción para tu futuro.

  • Soldado enlistado: Realiza tareas específicas y hace misiones esenciales

  • Oficial comisionado: Lidera equipos, entrenándolos y guiándolos hacia el éxito

Una Soldado usando audífonos leyendo medidores en una embarcación del Army

Explora diferentes carreras.

Tenemos más de 200 trabajos en servicio activo en campos como mecánica, ingeniería, ciencia, medicina, aviación, defensa aérea y más. Puedes elegir un camino que ya conoces o elegir otro que te llevará a aprender algo nuevo. 

Acepta

Cada

Reto.

Haz un impacto dondequiera que estés.

En el Servicio Activo, tendrás flexibilidad de elegir en qué estación estarás, pero las responsabilidades de tu trabajo específico del Army probablemente requerirán que vivas en una base o cerca de ella. 

Presta servicio alrededor del mundo.

Los Soldados en servicio activo pueden explorar nuevos territorios de costa a costa o en el extranjero, con la posibilidad de servir en una base de los EE.UU. o en otra parte del mundo.

Adquiere una experiencia valiosa.

.Los Soldados en servicio activo se mantienen listos con entrenamiento práctico y preparación para situaciones de emergencia o tiempos de crisis. Avanzarás en tu trayectoria perfeccionando tus habilidades y obteniendo experiencia en la vida real.

Dos mujeres Soldados en servicio activo trabajando juntas en una computadora portátil
Al unirme al Army, no sólo puedo hacer este trabajo que es realmente importante, sino que también soy parte de esta comunidad que se siente como una familia. Siento que he encontrado mi propósito – Capt. Margeaux Auslander, Servicio Activo
Quiz de Preparación del Soldado

Conoce lo que se necesita para unirse.

Haz el quiz de preparación del Soldado para saber cómo puedes ser parte del mejor equipo del mundo.

Un recluta enlistado vistiendo una camiseta azul claro, sentado y mirando a la distancia, mientras otra persona lo abraza por los hombros

Otras maneras de prestar servicio.

La Reserva del Army
La Guardia Nacional

Preguntas frecuentes sobre el Servicio Activo.

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Habla con nosotros a cualquier hora.

¿Cuáles son los beneficios de prestar servicio en el Servicio Activo?

Como Soldado en servicio activo, puedes recibir excelentes beneficios, incluyendo un salario competitivo, bonos e incentivos, además de atención médica de primera, fondo de retiro y beneficios educativos. Los Soldados califican para una variedad de oportunidades como es el GI Bill, que les ayuda a pagar por su educación, entrenamiento especializado y otras certificaciones. 

¿Cuánto es el tiempo de compromiso?

Como Soldado en servicio activo, prestarás servicio en el Army a tiempo completo durante tu compromiso de servicio. La duración del servicio activo usualmente es de dos a seis años, pero la duración de tu servicio puede variar dependiendo de una serie de factores, como tu área de especialización en el Army o tu decisión de volverte a enlistar. Si decides volver a enlistarte, tendrás la oportunidad de ser ascendido, ganar bonos de retención, realizar tareas especializadas y más. 

¿Tengo que acudir al Basic Training?

Antes de convertirte en Soldado, primero deberás completar algún tipo entrenamiento inicial; el Basic Combat Training para los Soldados enlistados y el Basic Officer Leadership Course (BOLC) para los Oficiales del Army, así como otros entrenamientos que sean requeridos en tu trabajo. Durante el curso de tu entrenamiento, aprenderás las habilidades, conocimiento y disciplina necesarios para convertirte en un Soldado. Los Soldados y los Oficiales en servicio activo también entrenan continuamente para mantener sus habilidades al día y estén listos para lo que venga.

¿Seré desplegado mientras estoy en Servicio Activo?

Aunque no podemos predecir si serás reubicado durante tu carrera en el Army, esa posibilidad está siempre presente. La reubicación se puede dar en cualquier momento debido a tu unidad del Army o a tus habilidades.

El despliegue ocurre cuando los Soldados son enviados a una localización específica para realizar una misión a donde no pueden traer a sus familias. Dependiendo de la misión, su duración podría ser de un tiempo promedio de nueve meses en una región de combate, o durar más o menos en una de no combate.

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