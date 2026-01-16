Tu salario del Army(Se abre en una ventana nueva) es sólo una parte de la compensación total que reciben los Soldados. Aunque los trabajos civiles pueden ofrecer salarios base más altos, el Army ofrece un salario inicial superior al salario mínimo federal, además de una variedad de beneficios extras que se añaden a tu salario base. Cuando tomas en cuenta la atención médica a precio accesible que se le da a los Soldados a medio tiempo y la atención médica gratuita para los Soldados a tiempo completo, con acceso a bonos, prestaciones para vivienda, comida, ropa y la oportunidad de obtener un título de college —con menos deuda y más beneficios financieros— el Army ofrece una opción más competitiva que las carreras civiles similares