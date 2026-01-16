Da el primer paso.

¿Qué puedo hacer si no cumplo con los requisitos para unirme?

El Army tiene un proceso de exención que puedes usar para probar que has superado un problema que de otra manera te impediría unirte al Army. Una vez presentada la exención, se realiza una revisión para asegurar que puedes unirte. Si se te niega la exención, también puedes considerar la posibilidad de realizar una carrera civil en el Army.

¿Existen requisitos de aptitud física para unirse?

No necesitas cumplir con ningún requisito de aptitud física antes de unirte al Army como Soldado enlistado(Se abre en una ventana nueva). Existen requisitos si te unes a través de ROTC u otro camino de Oficial(Se abre en una ventana nueva), tu reclutador te proporcionará los detalles. Todos deben aprobar el Army Fitness Test (AFT)(Se abre en una ventana nueva) después de unirse y nuevamente cada año de servicio.

¿Tengo que acudir al Basic Training?

Antes de convertirte en Soldado, primero deberás completar algún tipo de entrenamiento inicial, este puede ser el Basic Combat Training(Se abre en una ventana nueva) para los Soldados enlistados o el Basic Officer Leadership Course (BOLC) para los Oficiales del Army, así como otros entrenamientos que sean requeridos en tu trabajo. Durante el entrenamiento aprenderás las habilidades, conocimiento y disciplina necesarios para tener tus habilidades actualizadas y estés listo para lo que sea.

¿Cómo se compara el salario del Army con el de los trabajos civiles?

Tu salario del Army(Se abre en una ventana nueva) es sólo una parte de la compensación total que reciben los Soldados. Aunque los trabajos civiles pueden ofrecer salarios base más altos, el Army ofrece un salario inicial superior al salario mínimo federal, además de una variedad de beneficios extras que se añaden a tu salario base. Cuando tomas en cuenta la atención médica a precio accesible que se le da a los Soldados a medio tiempo y la atención médica gratuita para los Soldados a tiempo completo, con acceso a bonos, prestaciones para vivienda, comida, ropa y la oportunidad de obtener un título de college —con menos deuda y más beneficios financieros— el Army ofrece una opción más competitiva que las carreras civiles similares

¿Qué beneficios recibiré siendo un Soldado?

El Army ofrece un paquete completo de beneficios que no sólo te ayudan a ti y a tu familia, sino que también te permiten avanzar en tu carrera profesional. Ya sea que prestes servicio a medio tiempo o a tiempo completo como Soldado enlistado o como Oficial del Army, ganarás un salario competitivo con oportunidades para obtener bonos, además de recibir atención médica a bajo costo o sin costo. También podrías recibir dinero para tu educación, asistencia en el reembolso de préstamos estudiantiles, entrenamiento y certificaciones, vivienda, gastos diarios y más.

Su información está protegida y se mantiene de acuerdo con el Aviso de Privacidad y Seguridad

