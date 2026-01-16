Cada Soldado ha enfrentado su propia montaña, un reto físico o mental que ha tenido que superar.
A lo largo de la historia, el U.S. Army les ha ayudado a alcanzar la cima a pesar de la adversidad.
Los Apeninos, Italia
En febrero de 1945, un grupo de Soldados hizo historia. Después, regresaron a casa y dieron forma a la cultura del esquí estadounidense.
1943
1945
La 10th Mountain Division —una unidad experimental e innovadora— fue activada para apoyar la misión del U.S. Army durante la Segunda Guerra Mundial.
Muchos de los hombres reclutados ya eran esquiadores y alpinistas hábiles que pasaban mucho tiempo al aire libre, lo que influyó en gran parte sus tácticas y entrenamiento.
Los Soldados entrenaron en Camp Hale, Colorado, donde perfeccionaron sus habilidades en esquí, alpinismo y supervivencia en condiciones alpinas extremas para prepararse para el combate en terrenos montañosos difíciles.
1945
El 18 de febrero de 1945, los hombres de la 10th Mountain Division convirtieron los obstáculos en oportunidades mientras ascendían Riva Ridge.
Arrastraron cuerdas, equipo y artillería a mano por el suelo helado y escalaron la cara más empinada en la oscuridad. Con determinación y perseverancia alcanzaron la cima, tomaron a los alemanes por sorpresa y cambiaron el curso de la guerra.
Escalaron lo inescalable, reescribieron las reglas de la guerra de montaña y definieron el legado de la 10th Mountain Division hasta la actualidad.
1947
1948
1957
1997
Friedl Pfeifer creció compitiendo en los Alpes austriacos. Durante el auge del nazismo, huyó a Estados Unidos y se unió a la 10th Mountain Division.
Como uno de sus principales instructores de guerra de montaña, Pfeifer enseñó a los Soldados las habilidades que aprendió en la nieve europea.
Después de la Segunda Guerra Mundial, cofundó el Aspen Ski Resort y la famosa escuela de esquí, enseñando a esquiar a toda una nación y convirtiendo su experiencia bélica en un legado de aventura.
1948
Walter Prager era un suizo campeón mundial de esquí cuando se enlistó en la 10th Mountain Division.
Con instinto competitivo y conocimiento de montaña, sirvió como líder en los Alpes y entrenó a Soldados para combate en altitudes elevadas.
Al regresar a casa, Prager entrenó al Equipo de Esquí de Estados Unidos en los primeros deportes de invierno posteriores a la Segunda Guerra Mundial, lo que ayudó a dar forma al esquí competitivo estadounidense.
1957
Nacido del reconocimiento, la determinación y una caminata de siete horas por el campo, Pete Seibert, veterano de la 10th Mountain Division, fundó Vail en asociación con el alpinista Earl Eaton.
La visión revolucionaria de Seibert y su ojo para el terreno y su visión revolucionaria conviertieron a Vail en uno de los resorts más importantes del mundo. Durante cinco años, recaudó fondos y construyó el área hasta su apertura el 15 de diciembre de 1962.
1997
Actualmente, la historia de rendimiento del Army vive a través del World Class Athlete Program.
A lo largo de los años, más de 450 Soldados-atletas han representado a Estados Unidos compitiendo a nivel mundial y ganando más de 100 medallas en una variedad de deportes.
Ellos continúan perfeccionando sus habilidades junto a entrenadores civiles y militares de élite para rendir al más alto nivel.
Staff Sergeant Deedra Irwin es originaria de Wisconsin y una biatleta que ha prestado servicio en la Guardia Nacional del Army desde 2019. En 2022, compitió al nivel más alto para el Team USA, logrando el mejor resultado individual de la historia para un estadounidense.
Como Especialista en Recursos Humanos y parte del Army’s World Class Athlete Program (WCAP), Irwin equilibra sus deberes como Soldado-atleta. Ha tenido éxito internacional y está alcanzando sus metas gracias a la Guardia Nacional del Army.
Inspira a los futuros Soldados del Army.
Conviértete en Defensor del Army.