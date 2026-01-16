Todos los Trabajos

Encuentra tu Carrera en el U.S. Army.

Da el primer paso.

Conoce más sobre cómo ser un Soldado y si una carrera en el Army es lo mejor para ti.

Contáctanos

Mis trabajos

No tienes trabajos guardados.

Haz un cuestionario breve o explora más de 200 trabajos que podrían interesarte.

Army Career Match
Todos los Trabajos

Cuéntanos más de ti.

Debes completar todas las secciones.

MAC:

Título de la actividad:

Título de GoArmy:

Ahora cuéntanos, ¿quién te refirió?

Ingresa el nombre y apellidos de la persona que te refirió junto con su número de Identificación del Departamento de Defensa (DoD ID #) como prueba de servicio y el número telefónico si quieren recibir notificaciones. Su información está protegida y se mantiene de acuerdo con el Aviso de Privacidad y Seguridad

Elige el camino del Army que más te interese

Por favor selecciona las respuestas que mejor te describan.

Esta sección es opcional.

Estatus de ciudadanía

Nivel educativo

Tatuajes

Registro legal

Condiciones médicas

Nivel de interés

Encuentra programas ROTC en las escuelas que más te interesen.

Esto nos ayuda a conectarte con la persona indicada. Si aún no estás seguro, sólo selecciona indeciso.
    Se requiere selección de escuela.

    Por favor selecciona las respuestas que mejor te describan.

    Esta sección es opcional.

    Estatus de ciudadanía

    Condiciones médicas

    Actividad física

    Promedio de calificaciones (GPA)

    Registro legal

    Habilidades de liderazgo

    Aviso sobre la Ley de Privacidad: La divulgación de la información anterior es voluntaria. Estrictamente para propósitos de reclutamiento. La autoridad para la recopilación de esta información es el Título 10 del Código de los Estados Unidos, Secciones 503, 505, 508, y 12102 y EO 9397. Para más información, revisar nuestro Aviso de Privacidad y Seguridad.

    Entradas recientes.

    Llámanos.

    Si tienes preguntas, contacta a tu oficina de reclutamiento local.

    1-888-550-ARMY (2769)