Cuéntanos más de ti.

MAC: Título de la actividad: Título de GoArmy: MAC Por favor, ingresa una dirección MAC

Nombre Por favor ingresa un nombre. Apellido Por favor ingresa un apellido. Fecha de nacimiento Por favor ingresa una fecha de nacimiento válida. Dirección de email Por favor ingresa una dirección de email válida. Número telefónico Por favor ingrese un número de teléfono válido. Código postal Por favor ingrese un código postal válido.

Ahora cuéntanos, ¿quién te refirió? Ingresa el nombre y apellidos de la persona que te refirió junto con su número de Identificación del Departamento de Defensa (DoD ID #) como prueba de servicio y el número telefónico si quieren recibir notificaciones. Su información está protegida y se mantiene de acuerdo con el Aviso de Privacidad y Seguridad Nombre Por favor ingresa un nombre. Apellido Por favor ingresa un apellido. DoD ID # Por favor ingresa un número de identificación del Departamento de Defensa (DoD ID#) válido de 10 dígitos. Número telefónico (Opcional) Por favor ingrese un número de teléfono válido.

Elige el camino del Army que más te interese Servicio a tiempo completo Servicio los fines de semana y a medio tiempo Estudiantes y profesionales del sector de la salud Entrenamiento en liderazgo para el college (ROTC)

Por favor selecciona las respuestas que mejor te describan. Estatus de ciudadanía Soy ciudadano estadounidense Soy residente permanente Ninguna de las anteriores Nivel educativo Estoy inscrito o me gradué de high school o college Tengo GED o equivalente Otro Tatuajes No tengo tatuajes No tengo tatuajes visibles cuando uso pantalones o manga larga Sí tengo tatuajes visibles a partir del cuello o más allá de las muñecas Registro legal No tengo infracciones legales Tengo infracciones legales menores, como multas de tráfico Tengo otras infracciones legales Condiciones médicas No tengo condiciones médicas Tengo condiciones médicas leves Tengo condiciones médicas crónicas Nivel de interés Estoy muy interesado Estoy interesado, pero tengo preguntas No estoy interesado

Encuentra programas ROTC en las escuelas que más te interesen. Esto nos ayuda a conectarte con la persona indicada. Si aún no estás seguro, sólo selecciona indeciso. Encuentra programas ROTC en las escuelas que más te interesen. Estado Nombre de la escuela Se requiere selección de escuela. Ver los Detalles del Programa

Por favor selecciona las respuestas que mejor te describan. Estatus de ciudadanía Soy ciudadano estadounidense Soy residente permanente No soy ciudadano estadounidense Condiciones médicas No tengo condiciones médicas Tengo condiciones médicas leves Tengo condiciones médicas crónicas Actividad física Físicamente activo 4 o más veces por semana Físicamente activo de 2 a 3 veces por semana No estoy regularmente activo Promedio de calificaciones (GPA) GPA de high school o college de 3.5 o más GPA de high school o college entre 2.5 y 3.5 GPA de high school o college menor de 2.5 Registro legal No tengo infracciones legales Tengo infracciones legales menores, como multas de tráfico Tengo otras infracciones legales Habilidades de liderazgo Soy un líder experimentado en un equipo, organización o club Tengo alguna experiencia en un rol de liderazgo No tengo experiencia en liderazgo

Al marcar esta opción y enviar este formulario, acepto recibir mensajes por email del U.S. Army. Verifico que este es mi número de teléfono celular y doy mi consentimiento para ser contactado por reclutadores a través de mensajes de texto. También estoy de acuerdo con la Exención de Responsabilidad y Política de Privacidad . Es posible que se apliquen tarifas por mensajes y datos

Doy mi consentimiento para recibir mensajes de texto automatizados de marketing e informativos del U.S. Army. La frecuencia de los mensajes varía. Es posible que se apliquen tarifas por mensajes y datos. Envía “HELP” para obtener ayuda, “STOP” para dejar de recibir mensajes. Consulta los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad . (opcional)

Obtén más información

Aviso sobre la Ley de Privacidad: La divulgación de la información anterior es voluntaria. Estrictamente para propósitos de reclutamiento. La autoridad para la recopilación de esta información es el Título 10 del Código de los Estados Unidos, Secciones 503, 505, 508, y 12102 y EO 9397. Para más información, revisar nuestro Aviso de Privacidad y Seguridad.