Tendrás las herramientas necesarias para convertirte en tu mejor versión, ganarte el respeto de tus compañeros y convertirte en la persona que otros seguirán.
La autoconfianza no se adquiere de la noche a la mañana. Serás puesto a prueba, superarás obstáculos y encontrarás oportunidades para mejorar tus habilidades y a ti mismo.
Sin importar qué te ha traído al Army o a dónde te lleve, tendrás la oportunidad de ayudar a otros a encontrar su camino.
Establecer relaciones, crear confianza y apoyar a los compañeros de equipo es esencial para el éxito de una misión y el bienestar del Army.
Cuando terminas el college, aún tienes más experiencia liderando gente que cualquier otro universitario– Lt. Col. Harding
Me enorgullece saber que lo que estoy haciendo es noble, y para alguna gente, puede ser admirable– Maj. Dennis Harding
Quiero ser el que impulsa a los Soldados a avanzar cuando sólo quieren retroceder– Spc. Shaun Brown
Todos los que visten el uniforme están en el mismo equipo y están para ayudarte– Maj. Shane Anderson
